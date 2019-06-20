Chopin’in mezarının da olduğu Kutsal Haç Kilisesi hangi ülkededir? Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı yine en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Her gün Oyna Kazan Instagram hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu sayesinde yarışmacılar bir sorunun doğru cevabını önceden öğrenme hakkı kazanıyorlar. Ayrıca bir de editörün kıyağı var. Oyna Kazan editörün kıyağı sayesinde yarışmacılar bir sorunun daha doğru yanıtına önceden ulaşabiliyorlar. Böylelikle 2 sorunun cevabını bilme garantisine sahip oluyorlar. Oyna Kazan 20 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Chopin’in mezarının da olduğu Kutsal Haç Kilisesi hangi ülkededir?

Cevap: Polonya

20 Haziran editörün kıyağı yayınlandı! Haberin devamından ulaşabilirsiniz.