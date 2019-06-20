Chopin’in mezarının da olduğu Kutsal Haç Kilisesi hangi ülkededir? Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı
Mobil platformlarda canlı olarak binlerce kişi tarafından oynanan Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı araştırılıyor. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Oynayanlarına hem öğretici, hem de eğlendirici bir yarışma programı sunulurken tüm soruları bilen yarışmacılar para ile ödüllendiriliyor. İşte Oyna Kazan editörün kıyağı ve ipucu sorusu
Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı yine en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Her gün Oyna Kazan Instagram hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu sayesinde yarışmacılar bir sorunun doğru cevabını önceden öğrenme hakkı kazanıyorlar. Ayrıca bir de editörün kıyağı var. Oyna Kazan editörün kıyağı sayesinde yarışmacılar bir sorunun daha doğru yanıtına önceden ulaşabiliyorlar. Böylelikle 2 sorunun cevabını bilme garantisine sahip oluyorlar. Oyna Kazan 20 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Chopin’in mezarının da olduğu Kutsal Haç Kilisesi hangi ülkededir?
Cevap: Polonya
20 Haziran editörün kıyağı yayınlandı! Haberin devamından ulaşabilirsiniz.