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  3. 19 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sıralaması

19 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sıralaması

19 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu" Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sıralaması

19 Şubat Çarşamba reyting sonuçları hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. 19 Şubat Çarşamba günü Atv’de Kuruluş Osman, Fox Tv’de Yaparsın Aşkım, Star Tv’de Jet Sosyete, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler, Show Tv’de Zemheri, Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT 1’de Benim Adım Melek yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. 19 Şubat Çarşamba günü Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT 1’de Benim Adım Melek,  Kanal D’de Çok Güzel Hareketler, Show Tv’de Zemheri, Atv’de Kuruluş Osman, Fox Tv’de Yaparsın Aşkım, Star Tv’de Jet Sosyete yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Kuruluş Osman birinci, Doğduğun Ev Kaderindir beşinci sırada yer alıyordu. 19 Şubat reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.


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