17 Haziran reyting sonuçları: Pazartesi Canevim, Tozkoparan reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 17 Haziran reyting sonuçları araştırılıyor. Pazartesi akşamları ATV’de Canevim, TRT 1’de Tozkoparan dizisi, TV 8’de Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması ekrana geliyor. Diğer kanallarda ise farklı filmler yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Survivor Türkiye Yunanistan 12.71 share alarak ikinci sıraya, Tozkoparan 10.07 share alarak beşinci sıraya, Canevim dizisi 8.69 share alarak altıncı sıraya yerleşti. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.