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  3. 17 Haziran reyting sonuçları: Pazartesi Canevim, Tozkoparan reyting sıralaması

17 Haziran reyting sonuçları: Pazartesi Canevim, Tozkoparan reyting sıralaması

17 Haziran reyting sonuçları: Pazartesi Canevim, Tozkoparan reyting sıralaması

17 Haziran reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? Pazartesi akşamları ATV’de Canevim, TRT 1’de Tozkoparan dizisi, TV 8’de Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türüne Canevim dizisi 14.5 share alarak üçüncü, Survivor Türkiye Yunanistan yarışması 13.71 share alarak dördüncü oldu. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 17 Haziran reyting sonuçları araştırılıyor. Pazartesi akşamları ATV’de Canevim, TRT 1’de Tozkoparan dizisi, TV 8’de Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması ekrana geliyor. Diğer kanallarda ise farklı filmler yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Survivor Türkiye Yunanistan 12.71 share alarak ikinci sıraya, Tozkoparan 10.07 share alarak beşinci sıraya, Canevim dizisi 8.69 share alarak altıncı sıraya yerleşti. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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