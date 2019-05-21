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  3. 14 Mayıs reyting sonuçları açıklandı

14 Mayıs reyting sonuçları açıklandı

14 Mayıs reyting sonuçları açıklandı

Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Her hafta Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin bulunduğu Kadın, diziler arasında zirvede yer alıyor.

Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Leke, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 21.65 share alan Kadın birinci, 20.99 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 10.89 share alan Survivor Türkiye Yunanistan beşinci sırada yer aldı.

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