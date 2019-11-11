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  3. 11 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

11 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

11 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı" Pazartesi Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

11 Kasım reyting sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV 8’de MasterChef programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 11 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV 8’de MasterChef programları ekrana geliyor. İzleyiciler her hafta hangi yapımın daha çok izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Çukur 24.68 Share alarak birinci oldu. İşte merak edilenler...


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