Tuğba Özerk: Benden daha çok evlenen var!

Müzik dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra özel hayatının bilinmeyenlerini anlatan Özerk, iyi bir rekabetin başarıyı kamçıladığını söyledi. Sanatçı, meslektaşlarının aksine hemcinslerinin kendisini yakın gördüklerini dile getirdi.

-Yakın zamanda çıkardığınız ‘Süslü Günah’ şarkınız nasıl ortaya çıktı?

‘Süslü Günah’ yaklaşık 7 ay önce yazdığım bir şarkı… Söz ve müziği bana, düzenlemesi Onur Betin’e ait. Yazdığım şarkılar içinden yaza en uygun olan bu eserdi. Şarkı sevildi ve çok çabuk dinleyici tarafından benimsendi. Sonuçtan tüm ekip olarak mutluyuz.

-Peki, sizce günahın süslüsü olur mu?

Şarkıda aslında geleneksel bir anlatım var. Yani eskilerin dediği gibi, hani uzun süreli ilişkilerde ‘Artık annesi babası gelsin, seni istesinler’ şeklinde söylemler vardır ya. Aslında bu şarkıda da bunu anlatmaya çalışan bir kadın var. Yani ‘Artık aileni gönder bu iş günahtan çıksın resmiyete dönüşsün’ diyor. Espriyle süslenmiş bir anlatım o da. Yoksa tabii günahın süslüsü olmaz. Bu bir ironi…

İNGİLİZCE ŞARKI HAZIRLIYORUM

-Müzik dünyasındaki yaşanan kıyasıya rekabet hakkında ne düşünüyorsunuz?

Herkes iyi işler yapıp, en başarılısını ortaya koymak istiyor. Ve kendini ispat etmek istiyor. Bu böyle de olacak. Rekabet iyi bir şeydir tabii ama bu duygu hırsa dönüşmez, karşılıklı rahatsız eden söylemlerde bulunulmazsa… Müzik sektörü zaten zorda… Bu yüzden birbirimize destek olacak şekilde rekabeti yapmalıyız. İyi işler yapıldığında alkışlamayı bilmeliyiz. Bir besteci olarak hem telif yasalarıyla ilgili hem de müzik sektörünün daha iyi olmasıyla ilgili hep pozitif düşünmeye çalışıyorum. Rakiplerimin de iyi olmasını arzu ediyorum.

-Sektördeki sahte tıklanmalar hakkında ne diyeceksiniz?

Ben yıllarca önce bu konu hakkındaki fikirlerimi beyan etmiştim. Sahte tıklanmalar yapılıyor ama keşke yapılmasa… Gerçeği görmek her zaman insanı doğru yola iter. Dolaysıyla bu kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. O yüzden doğru ilerlemenin daha mantıklı olduğunu inanan birisiyim. Makul rakamlarla, güzel işlerle radyoların ve halkın kabul gördüğü işler yapıyorum. Ve işlerimin de ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Diğer şeylere çok katılmıyorum.

-Gelecek için kendinize nasıl bir yol çizdiniz?

Genelde kısa sürecek planlar yapmaya özen gösteriyorum. Tabii ki uzun vadeli planlarımı yavaş yavaş gerçekleştirdim. Ve yapmaya da devam edeceğime inanıyorum. Dolasıyla şimdi önümdeki işlere ve neler yapmam gerektiğine bakıyorum. Ben daha önceki gerçekleştirdiğim işlere ya da albümlere hep üzerine bir şeye koyarak ilerlemeyi tercih ediyorum. Çizgiyi korumaya da çalışıyorum tabii. Çünkü ben belli bir çizgisi ve hayran kitlesi olan biriyim. Bu kitleye hitap edebilmek ve bunun yanı sıra diğer kitlelere de seslenebilmek arzusundayım. 6 aylık planlar yapıyorum.

- Yakın zamanda çıkarmaya hazırlandığınız yeni projeleriniz var mı?

İngilizce bir şarkı hazırlığım var. Yurtdışında bulunan bir firmayla çalışıyorum. İnşallah güzel bir başarı elde edebiliriz. Hayırlısı…

AŞK KADINIYIM

-Başınızdan iki evlilik dört nişan geçti. Bu durum aşktan korkuttu mu sizi?

Başımdan iki evlilik, dört nişan geçti. İki evlilik de iki nişan oluyor zaten… Çok evlenmişim gibi gösteriliyor ama benden daha çok nikâh masasına oturan insanlar var. Benimkinin çok olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de iyi bir yuva kurup ileride bir evlat sahibi olmak isterim. Ama doğru zamanda, doğru kişiyle…

-Size ‘aşk kadını’ diyebilir miyiz?

Bana aşk kadını diyebilirsiniz. Çünkü aşk şarkılarını da aynı zamanda bestecisi ve yorumcusuyum. Yüreğimde zaten çok güzel bir aşk yaşıyorum. Bu anlamda derseniz tabii çok mutlu olurum. Ama onun dışında da sevdiği insana her şeyi adayan iyi niyeti bir insanım. İlişkilerim ya da arkadaşlarıma tamamen bağlı bir insanım.

-Tuğba Özerk’in kalbini nasıl biri fetheder?

Benim kalbimi dürüst biri fetheder. Bir ilişkide dürüstlük benim için çok önemli. İlişkinin içerisinde ya da arkadaşlıktan ilişkiye dönecekse o birliktelik o insanın dürüst olduğunu görmek her zaman beni rahatlatacaktır.

MEDİTASYONLA RAHATLIYORUM

-Bir şeyler ters gittiği zaman kendinizi nasıl rahatlıyorsunuz?

Bir şeyler yolunda gitmediğinde ilk olarak dua ederim. Benim için çok önemli. Dua etmek rahatlan ve insanı acılarından sıyıran bir yöntem. Onun dışında kitaplardan da bazen dua okurum, o şekilde de rahatlamaya çalışırım kendimi. Dostlarımla da konuşurum, meditasyon yapıyorum. Bir şeylerin ters gitmemesi için daha olumlu bakmaya çalışıyorum.

HEMCİNSLERİMİ TEMSİL EDİYORUM

Kadınların beni kıskanmadığını aksine beni sevdiklerini düşünüyorum. Ben kadın hayranlarımla çok anlaşan biriyim. Dışarıda karşılaştığımızda da bunun karşılığını çok güzel alabiliyorum. O yüzden kadın hayranlarımın beni asla kıskandığını düşünmüyorum. Hemcinslerimin beni kendilerine yakın gördüklerini düşünüyorum. Onları temsil eden bir kadın olduğumu düşünüyorum.