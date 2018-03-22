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3 yıldızlı düet!
3 yıldızlı düet!
Erkek gibi araba kullanırım
Erkek gibi araba kullanırım
Konsere hazırlık
Konsere hazırlık
Albüm öncesi single geliyor
Albüm öncesi single geliyor
Çevik Ailesi bir arada
Çevik Ailesi bir arada
Saat bakımı
Saat bakımı
Planlarım yok hayallerim var!
Planlarım yok hayallerim var!
Dostu düşman yapan rekabet var
Dostu düşman yapan rekabet var
Bravo
Bravo
Her yerde olmalıyım hastalığı
Her yerde olmalıyım hastalığı ÇAĞLA GÜRSOY
Kabukları çöpe atmayın
Kabukları çöpe atmayın
Evde tanıtım
Evde tanıtım
Yeni başlangıç
Yeni başlangıç
Şampiyon pilotlar Körfez’de
Şampiyon pilotlar Körfez’de
Yardım gecesi öncesi yemek!
Yardım gecesi öncesi yemek!
Doğa gönüllüleri
Doğa gönüllüleri
Erkek trendleri
Erkek trendleri
Dostlar alışverişte
Dostlar alışverişte
Hande Acar’ın sokak stili
Hande Acar’ın sokak stili Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hande Acar, İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. <
Abu Dhabi’ye hazırlık
Abu Dhabi’ye hazırlık
Haftanın filmleri
Haftanın filmleri
Aşk dolu paylaşım
Aşk dolu paylaşım

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Güçler birleşti...
Şiveme şaşırıyorlar
Şiveme şaşırıyorlar
‘Bebeksi’ çıkış
‘Bebeksi’ çıkış
İlk single heyecanı
İlk single heyecanı
Önemli bir durum yok!
Önemli bir durum yok!
Sağlıklı tatlar
Sağlıklı tatlar
Rock teklifi!
Rock teklifi!
Klibini yurtdışında çekecek
Klibini yurtdışında çekecek
Gururlandıran oyun
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Caddede Ordu rüzgarı
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Kitabını imzalattı
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Babama ‘Doyamadım’
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Evine bostan yaptı
Evine bostan yaptı