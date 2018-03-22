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Organik Atiye
Atiye, ticaret hayatına atıldı.
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Mankenliği kullanmadım
Manken Tülin Şahin, Akasya’da objektiflere yansıdı.
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Tuzla’da yeni adres
RC İnşaat, Tuzla’da konut ve alışveriş merkezinden oluşan, karma kullanımlı bir proje olarak geliştirilen ve denize sıfır konumuyla dikkatleri üzerine çekecek Tuzla Port Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni geçtiğimiz günlerde perakendecilere verdiği davette anlattı.
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Sevdim mi ‘Manyak Severim’
Murat Başaran, üç şarkıdan oluşan “Gizli Saklım” isimli maxi single’ının çıkış şarkısı “Manyak Severim” ile müzikseverlerle buluştu.
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Bostancı hazırlığı
Gülben Ergen, 14 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser vermeye hazırlanıyor.
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Ajandada bu hafta
Bayramlık adımlar
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Ege’de Yalın rüzgarı
Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Yalın’ın “Söz-Müzik Yalın” konseptli konseri İzmirlilerle buluşuyor.
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Fotoğraf muamması
Magazin dünyasının renkli çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, Instagram‘dan birbirinin fotoğraflarını kaldırdı.
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Meryem ile oynamak istiyorum
Genç oyuncu Duygu Mercan, ‘star oyuncu olmak istiyorum’ diyerek iddiasını ortaya koydu.
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