Tuzla’da yeni adres

RC İnşaat, Tuzla’da konut ve alışveriş merkezinden oluşan, karma kullanımlı bir proje olarak geliştirilen ve denize sıfır konumuyla dikkatleri üzerine çekecek Tuzla Port Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni geçtiğimiz günlerde perakendecilere verdiği davette anlattı.