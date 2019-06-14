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14 Haziran 2019 Cuma 08:33 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:33

Popçu Berkay ve Murat Dalkılıç arasında masa krizi!

Popçu Berkay ve Murat Dalkılıç arasında masa krizi!

Popçu Berkay, Murat Dalkılıç’ın mahkemelik olduğu Arda Turan’ı hastanede ziyaret etmesinden rahatsızlık duymuş ve yakın arkadaşını her yerden silmişti.

Uzun süredir küs olan Dalkılıç ve Berkay, ilk kez Eser Yenenler ve Berfu Yıldız’ın düğününde karşı karşıya geldi. Ancak ikili arasında masa krizi yaşandığı iddia edildi.  Rezervasyonları aynı masada yazılan ikiliden Dalkılıç, bu durumdan rahatsız olunca masayı terk etti. 

Birbirine küs olan Berkay ile Murat Dalkılıç,  Eser Yenenler’in düğününde karşılaştı. 

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