Neslişah Yılmaz ile Barrus London

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“Geri dönüştürülmüş kumaşları sürprizli formlarda moda severlerin beğenisine sunacağız. Yüzlerce pet şişenin geri dönüşümüyle ortaya çıkmış kumaşların moda tasarımlarına evrilmesi inanılmaz derecede keyifli bir süreç oluşturuyor. Sıfır atık projesinin önemi düşünüldüğünde, çorbada bizim de tuzumuz olacak”

Haute Couture tasarımları ile ön plana çıkan ve başarılı projelere imza atan Barrus London markasının baş tasarımcısı Neslişah Yılmaz ile hem kişiye özel tasarım süreçlerini hem de gelecek projelerini konuştuk.

Barrus London markasının DNA’sını ve misyonunu sizden dinlemek isteriz?

Barrus London, Anadolu ve Mezopotamya’nın binlerce yıllık kültürel mirasını modanın global formlarına taşımayı misyon edinmiş, DNA’sında bu kültürel mirası bulundurmakla birlikte trendlerin başkentinde yer almak için tasarım merkezini Londra’ya taşımış bir markadır.

Neslişah Yılmaz’ı bize nasıl tarif edersiniz?

Şeffaf, disiplinli, hassas, çalışkan ve (biraz fazla) mükemmeliyetçi.

Sezonun haute couture tasarımlarda en favori renkleri?

Soft Grass olarak adlandırdığımız yeşil tonu, yumuşak sarı tonları, saf mavi, Redwood olarak bilinen asil kırmızı tonu, kum lilası, turuncunun özel tonlamaları, yine yabanmersini dediğimiz mor tonu bu yıl couture’ün revaçta renkleri olacak.

Gelinlik siparişlerinizde nasıl bir süreç takip ediyorsunuz?

Gelin adayının vücut tipi belirlendikten sonra gelinlik konusundaki hayalini dinliyoruz. Sonra düğün mekanını öğrenip gelin adayının hayali ile mekanın gerektirdiği modeli, uygun kumaş seçimiyle harmanlayarak tasarıma karar veriyoruz. Bir anlamda hayallerle gerçekleri birleştiriyoruz. Dört prova yaparak tasarımı gelinliğe dönüştürüyoruz. Gelinin tercih ettiği saç modeline göre duvağı belirleyerek beşinci provada gelinliği teslim ediyoruz.

Cemiyetin sevilen isimlerinden Feryal Gülman ile ortak bir koleksiyona imza attınız, tepkiler nasıldı?

Feryal Hanım ile keyifli bir işbirliğine imza attık, tepkiler çok olumluydu. Kendisinin zevkini Barrus tasarım DNA’sıyla birleştirerek güzel bir koleksiyon ortaya çıkardık.

Yakın zamanda hayata geçireceğiniz özel bir projeniz var mı?

Sürekli yeni projeler üretmek için çalışmalarımıza Türkiye ve yurtdışında devam ediyoruz. Nisan ayında, KİPAŞ işbirliğiyle, geri dönüştürülmüş kumaşların sürprizli formlarda moda severlerin beğenisine sunulduğu bir defilemiz olacak. Proje yurtdışına da taşınacak. Yüzlerce pet şişenin geri dönüşümüyle ortaya çıkmış kumaşların moda tasarımlarına evrilmesi bir tasarımcı için inanılmaz derecede keyifli bir süreç oluşturuyor. Sıfır atık projesinin Türkiye için anlam ve önemi düşünüldüğünde, çorbada Barrus’un da tuzu olacağı için çok mutlu ve heyecanlıyız.

Ufukta başka işbirlikleri görünüyor mu?

Barrus’un trendleri yakından takip edebilmek için tasarım merkezini Londra’ya taşıdığını belirtmiştim daha önce. Halihazırda önemli bir gündem var, bu da couture/lüks tasarım markalarının “streetwear” için yaptıkları koleksiyonlar. Barrus London’ı yakından takip eden ve Milano - Floransa, Londra gibi moda başkentlerinde tasarım eğitimi gören, yirmili yaşların başındaki “millenial” tasarımcı adayları, Barrus London için “urbanwear” ve “streetwear” koleksiyon önerileri üzerinde çalışmaktalar şu anda. Barrus DNA’sıyla birleşecek bu fikirleri 2020 içinde moda başkentlerinin sokaklarında hayata geçmiş halde göreceğiz.