İnternette dadı arıyor

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan’ı dadı telaşı sardı. İkili, bebekleri Alin ve Lina’yı kendileri büyütmek istedikleri için ilk zamanlarda dadı istememişlerdi. Ancak çift, iki ay sonra fikirlerini değiştirdi. Bebeklerin bakımı için yardımcı tutmaya karar veren ikili, sosyal medya hesaplarından yardım istedi. Instagram’da binlerce takipçisi bulunan ikili, başvurularda referans şartı koydu. Referanssız başvuruları kabul etmeyen ikili, yabancı dili ise şart koşmadı.