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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:20

İnternette dadı arıyor

İnternette dadı arıyor

Nisan ayında ikizleri Alin ve Lina’ya kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, bebeklerin bakımı için dadı tutmaya karar verdi. verdi.

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan’ı dadı telaşı sardı. İkili, bebekleri Alin ve Lina’yı kendileri büyütmek istedikleri için ilk zamanlarda dadı istememişlerdi. Ancak çift, iki ay sonra fikirlerini değiştirdi. Bebeklerin bakımı için yardımcı tutmaya karar veren ikili, sosyal medya hesaplarından yardım istedi. Instagram’da binlerce takipçisi bulunan ikili, başvurularda referans şartı koydu. Referanssız başvuruları kabul etmeyen ikili, yabancı dili ise şart koşmadı. 

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