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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00

Hollywood yolunda

Hollywood yolunda

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Amerika seyahatinin nedeni ortaya çıktı.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy gibi oyuncuların dünyaca ünlü yetenek ajanslarından biri olan United Talent Agency ile el sıkışmasının ardından Sarıkaya’nın da yurtdışı projeleri için Hollywood’da görüşmeler yaptığı söylendi. Menajeriyle birlikte ajanslarla görüşmeler halinde olan oyuncunun tek hayalinin Hollywood yapımında rol almak olduğu öğrenildi.

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