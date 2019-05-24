Evlerini ayırdılar

AKŞAM LİFE ÖZEL HABER

Sarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile geçen ocak ayında Amsterdam’da evlenmişti. Bir ay önce ikilinin evlilikleri hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı. Çiftin aralarında yaşanan kıskançlık krizi nedeniyle boşanmaya karar verdikleri söylenmişti.

İki eşin anlaşmazlığı her geçen gün büyüdü ve çift bir ayın sonunda evlerini ayırmaya karar verdi.

BESTE YAPAMIYORUM

Özellikle Kıratlı’nın kıskançlık krizine girdiği ve bir süredir Akçıl’la konuşmadığı öne sürüldü. Kıratlı’nın evde çıkardığı huzursuzluk nedeniyle Akçıl’ın da işlerine konsantre olamadığı iddia edildi. Bu gerginlik karşısında Akçıl’ın yakın çevresine “Evdeki tedirginlikten ötürü eskisi gibi şarkı yapamamaya başladım” dediği öne sürüldü. Akçıl’ın avukatına boşanma davası için talimat verdiği de konuşuluyor