Bu paçalar da mı moda?

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Seda Bakan’ı o pantolon ve paçaları görmezden gelemiyoruz maalesef. Ama o bluzun, saçın, makyajın, duruşunla, durumun her halükarda kurtulmuş. Yoksa başkasında o pantolon bir faciaya dönüşebilirdi.

YIRTIK KOTUN EN KÖTÜ HALİ

Simge Sağın, güzel de o mini elbisesinin üzerine giydiği, elbiseyle aynı boy yırtık oversize kot ceket, olmamış. Yırtık kot pantolona alıştık da kot ceket modası olmadı, olmasın…

YAŞINDAN BÜYÜK

Deren Talu, ‘keşke bu elbiseleri annen giyse de sen daha yaşına uygun kıyafetler giyinsen’ dedirtti yine.

34 BEDENİ 38 BEDEN GÖSTERMİŞ

Ceylan Çapa gibi incecik kızı iki beden fazla gösteren takım. Parçaları tek tek güzel olsa da takım olarak maalesef çok demode.

NEON ŞIKLIK

Yasemin Özilhan, neon pembe elbisesi içinde kesinlikle göz kamaştırıyor. Saçı, aksesuvarları baştan ayağa harika görünüyor.

TARZ KONUŞUR

Işıl Reçber, yine tarzını konuşturmuş. Sweatshirt’i kısa siyah taytla kombinlemesi, ayakkabıları, çantası ve pembe gözlükleriyle hem spor, hem şık.