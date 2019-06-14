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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:40

Ayşe Hatun Önal: Güzelliğimi silah olarak kullanmadım

Ayşe Hatun Önal: Güzelliğimi silah olarak kullanmadım

‘Çak Bi Selam’, ‘Çeksene Elini’ ve son olarak ‘Katakulli’ şarkısıyla listelerde adından bahsettiren Ayşe Hatun Önal, başarısının sırrını titiz çalışmasına bağlıyor: “Ortalıklarda anlamsız gözükmek istemedim, yeni şarkılarla var olmak istiyorum.”

Erçin Dağ EYSEN

‘Katakulli’nin başarısını neye bağlıyorsunuz? 

Başarımın sırrı samimiyetim ve işimi çok sevmem diyebilirim. Katakulli’nin başarısı da bu samimiyetin yansımasıdır. Şarkı seçimlerimi, yüzlerce eser arasından zamana yayarak yapıyorum. Başarıyı halkın takdirine bağlıyorum. Onlar beğenirse ve kabullenirse başarıya ulaşıyorsunuz. 

Şarkınız için Kilyos sahillerini stüdyoya çevirdiniz. 

Ben farklı fikirlerden beslenen biriyim. Bana bu fikir sunulduğunda çok hoşuma gitti. Benim için de farklı bir tecrübe oldu.

Radyolarda ‘Katakulli’ şarkısı çok sevildi.  Ne düşünüyorsunuz?

Radyolarda şarkımızın sevilmesi ve en çok çalınanlarda olması beni mutlu etti. Radyolarda şarkının başarıya ulaşmasının ve sevilmesi gerçeğin en somut örneğidir. Bu arada şarkımıza sahip çıkan tüm radyocu dostlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Çok göz önünde değilsiniz. Proje yaptığınızda ortaya çıkıyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı?

Yok, ben çok kaybolmadım. Zamanı efektif kullandım diyebilirim. Üretim döneminde en iyisini dinleyiciyle buluşturmak için biraz daha titiz olduğumdan bu dönemde kendimle baş başa kalmayı tercih ediyorum. Kaybolmadım, ortada anlamsız gözükmek istemedim, yeni şarkılarla ortaya çıkmak istiyorum. 

ŞARKIYI KALBİME YAZARIM

Şarkı seçimlerini neye göre yapıyorsunuz? 

“Aynası iştir kişinin” sözünü sevmemden mütevellit işimde titiz olmaya çalışıyorum. Şarkılarımı çok özenerek hazırlıyorum tesadüfi bir şey yok, hepsini seviyorum. Emin olmadığım hiçbir şarkıyı piyasaya çıkarmıyorum. Başarının bendeki karşılığı bir şarkının yapım aşaması kadar insanlara ulaştığı andaki onlara hissettirdiği duygunun derecesidir diyebilirim… Kalbime yazmadığım hiçbir şarkıyı piyasaya çıkarmam.

Güzel bir kadın olmanın zorlukları var mı?

Güzellik göreceli bir kavram diyelim. İç güzellik daha önemli benim için. Güzelliğimi hiçbir zaman bir silah olarak kullanmadım.

YENİ İNSANLAR TANIYORUM

Seyahat etmeyi sever misiniz?

Gezmeyi yeni insanlar tanımayı seviyorum. Kendini keşfetmek için seyahate gerek yok bulunduğun noktada da kendini arayabilirsin. 18 yaşına bastığım gün kim olduğumu biliyordum. 18’den sonra her yaşın güzelliğini keşfe çıktım diyebiliriz. 

Hayattan beklentiniz nedir?

Gerçek mutluluk sakinlik ve mutluluk ister!

KAPRİSLİ DEĞİLİM

Hırslı biri misiniz?

Hırs kötü bir duygudur. 

Kapris de bana göre değil. Hayatında negatif enerjisi olan insanları çıkart ve sadece iyi düşün, mutlu yaşarsın.

"Hayatını emniyet şeridinde yaşayan ve negatif enerjiyle beslenen insanlar hayatıma  giremez."

İNSANLARA ÖN YARGIYLA BAKMAM

Kendinize koyduğunuz yasaklar var mı?

Tabii ki var! İnsanlara ön yargıyla bakmak, kendime en büyük yasağım. Hayatını emniyet şeridinde yaşayan ve negatif enerjiyle beslenen insanların hayatıma girmeleri yasak… Kurallarım var zamana, kişiye ve duruma göre değişebilir.

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