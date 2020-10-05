Kovid-19 pozitif hastalar karantinada nasıl beslenmeli?

Ülkemizde yeni vaka sayıları gün geçtikçe artarken karantinadaki Kovid-19 hastalarının doğru beslenmesi ve tükettikleri besinlerin niteliği büyük önem taşıyor. Karantina sürecinde stresle birlikte uyku bozukluklarının görülebileceğini söyleyen uzmanlar, bu sorunun önüne geçmek için köklü sebzeler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, badem, muz, kiraz ve yulaf gibi besinler tüketilmesini tavsiye ediyor. Balık ve Omega 3 ise uzmanların karantinada depresyona karşı paylaştığı öneriler arasında yer alıyor. Üsküdar Üniversitesi Npistanbul Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Kovid-19 testi pozitif çıkanların karantina sürecinde stresle beraber uyku bozuklukları görülebileceğine dikkat çekerek, “Akşam yemeklerinde seratonin ve melatonin sentezini teşvik eden yiyecekleri tüketmek önem taşıyor. Köklü sebzeler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyveler; badem, muz, kiraz ve yulaf gibi besinler dâhil olmak üzere çok çeşitli besin türleri melatonin ve serotonin içeriyor” dedi.

EN BÜYÜK İLAÇ DOĞRU BESLENME



Şu an için hastalığı durduracak bir aşı, ilaç, besin veya besin takviyesi bulunmadığını hatırlatan Özden Örkçü, “Pandemi süresince sosyal izolasyon, hijyen kurallarına uymak, yeterli ve dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. Hastalık tanısı alan ve hastaneye yatan kişilerde yüksek ateş veya solunum sıkıntısı nedeniyle enerji, protein ve mikrobesin ögeleri gereksinimi artıyor. Hastaların hastaneye yatması ile beraber beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve gereksinimi doğrultusunda beslenmesi, hastalığın seyrini olumlu yönde etkiliyor” dedi.

SEROTONİN İÇERİKLİ GIDALAR

Uyku ve iştah kontrolünün serotoninin görevleri arasında yer aldığın belirten Örkçü, “Serotonin hindi eti, balık, süt ve ürünleri, ceviz, yumurta, muz, ananas, erik, fındık, kuru meyveler, ıspanak, nohut, istiridye ve kalamar gibi gibi besinlerde bulunuyor. Artmış serotonin seviyesi, ruh halinin iyi olması ile ilişkilidir. Balık tüketimi ve Omega-3 yağ asidi alımı az olan bireylerde de depresyon riskinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz, bu açıdan balık ve Omega-3 tüketimi önem taşıyor.

VİTAMİN TAKVİYESİ ALINMALI



Özden Örkçü, karantina döneminde alınması sayesinde fayda sağlayacak besinlerden şöyle bahsetti:

D vitamini: Bağışıklık sistemi üzerine önemli etkisi olan regülatör T hücrelerinin sentezini artıran D vitamini aynı zamanda solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkiye sahip.

C vitamini: Bağışıklık fonksiyonunu destekleyen, dokuların gelişimi ve onarımında gerekli koruyucu bir rol aldığı bilinen C vitamini, üst solunum yolu enfeksiyonlarının alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşmesini de sınırlıyor.

A vitamini: A vitamini, iltihap reaksiyonunu önleyici özelliğinden dolayı anti-inflamasyon vitamini olarak biliniyor.

EKİNEZYA



Ekinezya, solunum yolları enfeksiyonlarını takiben oluşan zatürre, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı gibi komplikasyonları azaltan bir etkiye sahip. Ekinezyanın influenza virüsleri, herpes simplex virüsleri ve korona virüsler gibi zarflı virüslere karşı anti-viral etkilerinin olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar da mevcut.

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