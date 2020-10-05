Topuk ağrınızın sebebi topuk dikeni olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Utku Erdem Özer, “Fazla kilolular, kadınlar, koşu veya uzun yürüyüş yapanlar, düz taban ya da kubbe ayak gibi ayağında anatomik bozukluk olanlar, ayakta çalışanlar, tabanı çok sert veya babet tarzı ayakkabı kullananlar plantar fassit için riskli gruptadır” diye konuştu.