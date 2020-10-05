05 Ekim 2020 Pazartesi 18:31 | Son Güncelleme:
Topuk ağrınızın sebebi topuk dikeni olabilir
Sabah uyanıp yere ilk adımınızı attığınızda topuğunuzda ağrı hissediyorsanız ve bu ağrı birkaç adım sonra kendiliğinden geçiyorsa, gün içerisinde uzun oturma pozisyonundan kalkıp yürümeye başladığınızda ağrı oluyorsa ya da yorgun bir günün sonunda eve gelip dinlenmeye geçtiğinizde topuğunuzda ağrı oluyorsa çok yüksek olasılıkla sizde plantarfassit hastalığı var demektir.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Utku Erdem Özer, “Fazla kilolular, kadınlar, koşu veya uzun yürüyüş yapanlar, düz taban ya da kubbe ayak gibi ayağında anatomik bozukluk olanlar, ayakta çalışanlar, tabanı çok sert veya babet tarzı ayakkabı kullananlar plantar fassit için riskli gruptadır” diye konuştu.