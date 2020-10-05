Bebeğin böbreklerine anne karnında baktırın

Gelişimi anne karnında başlayabilen böbrek kistleri, böbrek havuzu ile idrar kanalı arasındaki darlıklar ya da mesaneden böbreklere idrarın geri kaçması en sık görülen hastalık sebepleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Derya Balbay, “Vücutta hiç böbrek olmaması, her 5 bin doğumda bir görülen doğumsal bir sorundur. Bu nedenle bebeklerin böbrek sağlıklarının daha anne karnındaki dönemlerinden itibaren takip edilmesi gerekir. Bebekler anne karnında gelişirken böbrek fonksiyonları anne böbrekleri tarafından karşılanır. Bebek böbreğinin anne karnında idrar üretmesi, akciğerlerinin de gelişmesini sağlamaktadır” dedi. Balbay, “Bebeğin ürettiği idrar bebeğin içinde yaşadığı amnion sıvısını oluşturur ve bebek bu sıvı içinde yüzer. Bu sıvı aynı zamanda bebeğin sindirim yolu ve akciğerlerini de doldurarak gelişmesini sağlamaktadır. Böbreklerin çalışmayarak idrar üretmemesi, akciğerlerin gelişmesine de engel olur. Bu şekilde dünyaya gelen bebekler doğumdan kısa süre sonra genellikle hayatını kaybetmektedir. Anne karnında iki böbreğinden birinin bile normal gelişmesi, bebeğin sağlıklı bir ömür sürmesini sağlayabilmektedir” diye konuştu.