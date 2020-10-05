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05 Ekim 2020 Pazartesi 18:27 | Son Güncelleme:

Ağrıyan kitle meme kanseri belirtisi

Ağrıyan kitle meme kanseri belirtisi

Dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini meme kanseri oluşturuyor ve meme kanseri her sekiz kadından birini etkiliyor.

‘Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla erken tanının hayat kurtardığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, meme kanseriyle ilgili halk arasında birçok yanlış bilginin paylaşıldığına dikkat çekerek, kulaktan kulağa dolaşan şehir efsaneleri ile ilgili doğru bilgileri paylaştı. Çakmakçı, “Ağrıyan kitle meme kanseri olmaz’ algısı doğru değil, ağrıyan kitle meme kanseri olabilir. Memede her ele gelen kitle kanser değildir; ancak kontrol amacıyla mutlaka doktora başvurulmalı. Deodorant kullanmak meme kanserine yol açmaz. Sütyen veya metal destekli (balenli) sütyen kullanmak kanser yapmaz” dedi.

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