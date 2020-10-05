Ağrıyan kitle meme kanseri belirtisi

‘Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla erken tanının hayat kurtardığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, meme kanseriyle ilgili halk arasında birçok yanlış bilginin paylaşıldığına dikkat çekerek, kulaktan kulağa dolaşan şehir efsaneleri ile ilgili doğru bilgileri paylaştı. Çakmakçı, “Ağrıyan kitle meme kanseri olmaz’ algısı doğru değil, ağrıyan kitle meme kanseri olabilir. Memede her ele gelen kitle kanser değildir; ancak kontrol amacıyla mutlaka doktora başvurulmalı. Deodorant kullanmak meme kanserine yol açmaz. Sütyen veya metal destekli (balenli) sütyen kullanmak kanser yapmaz” dedi.