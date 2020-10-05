Kulağı kuru tutmak iltihabı engelliyor

KErken dönemde tedavi edilmeyen dış kulak iltihabı, enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine de geçmeye neden olmaktadır. Avrasya Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Koray Cengiz, “Dış kulak iltihabının ortaya çıkmasında nem oranının büyük bir rolü vardır. Çünkü kulak kanalında biriken nem ve su, bakterilerin oluşması ve çoğalması için oldukça elverişlidir. Dolayısıyla özellikle de çok sık duş alan kişilerde kulak kanalındaki nem oranı artacağından dış kulak iltihabı gelişme riski daha fazladır” dedi. Dr. Koray Cengiz, kulak iltihabından korunmak için şu önerilerde bulundu: “Öncelikle kulakları kuru tutmak çok önemlidir. Bu sebeple banyo, duş, havuz ve deniz sonrası kulaklarda nem mutlaka alınmalıdır. Duş sırasında suyun ve şampuanın kulağa kaçmamasına özen gösterilmelidir. Deniz ve havuza girerken kulak tıkacı kullanılmalıdır. Kulağı temizlemek için pamuklu çubuğu kulak kanalının içlerine doğru kullanılmamalıdır. Yakın zamanda kulak enfeksiyonu geçirildiyse yüzmeden önce mutlaka doktora başvurulmalıdır.”

