Kışın bol bol tüketin! Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biber

Sonbaharda mevsim değişikliği ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlamasının sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Bölümü’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, “Yaz döneminin hareketliliğinden sonbaharın daha hareketsiz ve stabil yaşamına geçiş yapıldığı bu günlerde hareketsizliğin olumsuz bir getirisi olarak obezite, diyabet, kalp-damar sorunları şiddetlenebiliyor” diye konuştu. Yıldırım, “Özellikle gece ve gündüz sıcaklık farklarının oluşmasıyla bağışıklık sistemindeki yavaşlık daha bariz bir hale gelerek enfeksiyon hastalıkları artıyor. Mevsim değişikliğinin bağışıklık sistemi üzerine etkisinin olumsuz sonuçları olarak astım, bronşit ve sinüzit gibi alerjik hastalıklar ile gastrit ve reflü gibi mide-bağırsak sistemi hastalıkları da sonbaharda artış gösteriyor. Yine bu dönemde psikiyatrik hastalıkların arttığını ve kronik psikiyatrik hastalıkların da alevlendiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

EGZERSİZİ BIRAKMAYIN



Hareketsiz yaşamın kan basıncının, bağışıklık ve dolaşım sisteminin olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, önerilerini şöyle sıraladı: “Açık havada orta-yüksek tempoda yürüyüş veya koşu yapmak faydalı olacaktır. Böylece hem oksijenden hem de güneş enerjisinden daha fazla yararlanıp D vitamini seviyelerimizin artması sağlanabilir. Egzersiz yapmak dolaşımı hızlandıracak ve tansiyon seviyesinin kontrolünü kolaylaştıracaktır. Egzersizle metabolizma hızlanacağı için kap-damar hastalıklarının olumsuz etkileri azalacak, obezite ve diyabet de kontrol altında olacaktır.”

SOFRANIZDAN EKSİK OLMASIN



Meyve ve sebzelerin de bu dönemde mutlaka sofralarda yerini alması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, şöyle devam etti: “Taze meyve-sebze ve bakliyattan zengin beslenin. Karnabahar, yeşil yapraklı sebzeler, dolmalık biber, kapya biber gibi sebzeler, turunçgiller ve siyah üzüm gibi meyveler de bağışıklığı destekleyen ve bol miktarda fitobesin ve C vitamini içeren besinlerdir.”

YİYECEKLERİ YÜKSEK ISIDA PİŞİRMEYİN



Etin ızgarada piştiği ve sebzelerin bir arada olduğu bir öğün tüketmek, bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına katkı sağlayacaktır. Sabah kahvaltıda şarküteri ürünleri yerine taze sebze ve taze veya kuru meyve, yulaf, kefir gibi ürünleri tercih edin.

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