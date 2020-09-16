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16 Eylül 2020 Çarşamba 21:50 | Son Güncelleme:

Burun estetiği 18 yaşından önce yaptırılmamalı

Burun estetiği 18 yaşından önce yaptırılmamalı

Burun estetiğinde hastanın doktoruna tamamen güvenmesi ve yapılacak işleme birlikte karar vermeleri büyük önem taşıyor.

Burun estetiğinde, burnun temel fonksiyonlarını koruyarak istenilen şeklin elde edilmesi temel prensip oluyor. Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, “Burun fonksiyonel bir organdır ve en büyük görevi nefes almaktır. Fonksiyonel burun estetiği; güzel nefes alan, nefes alma sıkıntısı olmayan, burnun fonksiyonlarını yerine getirdiği ve aynı zamanda yüzle uyumlu bir burun elde etmeyi amaçlar. Burundaki kemik ve kıkırdak yapının gelişiminin tamamlanması için 18 yaşını beklemek gerekir. Burun estetiğinde hastanın burun şeklinden memnun olmaması gerekir. Olacak şekle, yapılacak işleme doktoruyla birlikte karar vermesi çok önemlidir” şeklinde konuştu.

<p>Editör: Ezgi Aşık (<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a>)</p

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