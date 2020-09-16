MS en çok gençleri seviyor

Multipl Skleroz ya da kısa adıyla MS de son yıllarda ünlü sanatçıların bu hastalığa yakalanması nedeniyle daha çok gündeme geldi. Zor ve yaşam fonksiyonlarını büyük oranda etkileyen bu hastalığa dair açıklama yapan Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Hastalık daha çok genç erişkinlerde görülür. Çocuklarda ve ileri yaştaki kişilerde ise daha nadirdir. MS’de aileleri en çok üzen, genç yaştaki çocuklarının en verimli olmaları gereken yaşta bu hastalığa yakalanmalarıdır. Buna karşın hastalığı hafif seyreden MS’li kişiler meslek edinebilir, yaşamını devam ettirebilir. MS, travmalardan sonra genç insanlarda en sık görülen ikinci nörolojik bozukluk tipidir” dedi.