Stresi azaltıyor ama dikkat! Bir kase aşureyi yakmak için bir saat yürümeli

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, içerisine konulan şeker miktarı çok fazla olmadığı ve aşırı tüketilmediği takdirde aşurenin bağışıklığı güçlendirmeden stresi azaltmaya dek birçok faydası olduğunu belirterek “Özellikle yaşadığımız pandemi dönemi nedeniyle oldukça stresli günler geçirdik ve geçiriyoruz. Stres aynı zamanda bağışıklığı da zayıflatıyor. Aşure; içerisindeki tahıllar, kurubaklagiller, meyve, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlarla hem strese karşı yardımcı oluyor, mutluluk veriyor hem de bağışıklığı güçlendirip vücut direncini artırıyor. Ancak bir kase aşure, içerisindeki malzemelere göre değişmekle birlikte yaklaşık 300-350 kalori arasında olduğundan dolayı ölçüyü kaçırmamak gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, ortalama 300-350 kalori olan bir kase aşureyi yakmak için yapabileceğiniz seçenekleri şöyle belirtti; “Bir saat orta tempoda yürüyüş, bir saat hafif tempo bisiklet, bir saat ev temizliği, bir saat dans etmek, 40 dakika koşu ya da 45 dakika yüzme.”

