Hematolojik hastalığı olanlar tedbirleri artırmalı

Unutulmaması gereken noktalardan biri lösemi, lenfoma, multiple myelom gibi hematolojik hastalığı olanlar. Onlar için riskin çok daha yüksek olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, “Hematolojik hastalığı olanların hem hastalığı hem de aldığı tedaviler nedeniyle bağışıklık sistemi yeteri kadar güçlü değil. Önlemler onlar için kat be kat daha önemli” diyor. Doç. Dr. Doğu "Hematolojik kanser tedavisi gören ve yakın zamanda tedavisi bitenlerin bağışıklık sistemi düşük olduğu için enfeksiyona daha duyarlıdır. Bu nedenle bulaş riski çok daha yüksek olur. Hastalarının yakınları virüsten korunma yöntemlerine özen göstermez ve uymazsa kendisinde hiçbir şikayete neden olmayabilir ancak tedavi gören yakınına bulaştırması sonucunda hastayı kayba kadar gidebilen ciddi süreçler ile karşılaşılabilir. Hem hastalar hem de aileleri kişisel korunma önlemlerine çok dikkat etmelidir" diye konuştu.