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İnci kefaline havadan ve karadan koruma

İnci kefaline havadan ve karadan koruma

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü 15 Nisan'da başlayacak.

Yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla sıkı önlemler alındı. Sürekli gözetim altında tutulacak olan göl çevresi ve akarsu yatakları dronlarla da havadan takip edilecek.

İnci kefalleri her yıl Nisan ayında akarsuyun ters yönüne yüzerek göç ediyor.


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