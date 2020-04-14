İnci kefaline havadan ve karadan koruma

Yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla sıkı önlemler alındı. Sürekli gözetim altında tutulacak olan göl çevresi ve akarsu yatakları dronlarla da havadan takip edilecek.

İnci kefalleri her yıl Nisan ayında akarsuyun ters yönüne yüzerek göç ediyor.