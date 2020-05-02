Bu besinlerden uzak durun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, Ramazan’da oruç tutarken bağışıklığı güçlü tutmak için öncelikle sahur yemeğinin kesinlikle atlanmaması, kaliteli uyku ve hafif egzersiz gerektiğini belirtirken, iftar ve sahur arasındaki zamanda da bol bol su içilmesinin büyük önem taşıdığını söylüyor. Demirel “Bu dönemde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, kurabiyeler, işlenmiş et ürünleri, hazır soslar, cips, patlamış mısır gibi aşırı tuz içeren besinlerdir. Pidelerin miktarını abartmayın ve pide yemediğiniz zamanlarda lif yönünden kuvvetli tam buğdaylı veya tahıllı ekmekleri tercih edin. Ekmek veya pide yemediğinizde alternatif olarak çok sık bulgur, az sıklıkla pirinç pilavını tercih edebilirsiniz” diyor.