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  • Twitter 2020 istatistikleri... Türkiye'de en çok Koca ve Survivor konuşuldu
09 Aralık 2020 Çarşamba 03:10 | Son Güncelleme:

Twitter 2020 istatistikleri... Türkiye'de en çok Koca ve Survivor konuşuldu

Twitter 2020 istatistikleri... Türkiye'de en çok Koca ve Survivor konuşuldu

Twitter, Türkiye'de 2020 yılının en çok konuşulanlarını açıkladı.

Twitter, Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve tweet’lerini açıkladı. 2020 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

İKİNCİ ZİYA SELÇUK

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle okulların pandemide kapanma ve açılma dönemlerinin etkisiyle çok konuşulan ikinci isim. Listede üçüncü sırada ise Güney Koreli grup BTS yer aldı. Türkiye’de 2020’de en çok kullanılan hashtag’ler (etiket) listesinin birinci sırasında ise #survivor2020 yer alırken onu #deprem ve #cembar takip etti. 

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