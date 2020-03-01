TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını vurdu
Son Dakika Haberleri.. Son dakika gelen bilgilere göre; Esed rejiminin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi. İdlib'deki çatışmalarda ise muhalifler 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.
AA'nın geçtiği haberde Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.
TSK’nin dün SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Rejim, hava araçları ve ekipmanlarını nakletmişti
Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.
Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.
ILIMLI MUHALİFLER 9 KÖYÜ REJİMDEN GERİ ALDI
Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız