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'Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler

'Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Esad rejimine ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.

İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısının ardından 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı' Harekatı'ndan yeni görüntüler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan görüntülerde Esad rejim unsurlarının vurulma anları yer alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Akar, "(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." demişti. 

 


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