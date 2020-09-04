TBMM Başkanı Şentop'tan idam açıklaması: Belli suçlara mahsus olması gerektiği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim." açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan haberde bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam cezasının geri getirilmesi" konusundaki görüşlerini sorması üzerine Şentop şu açıklamada bulundu:

"Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eski tabirle teamülden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim"

MHP lideri Bahçeli'den idam açıklaması

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"

Bununla ilgili akademisyen olduğu dönemlerde çalışma yaptığını ifade eden TBMM Başkanı Şentop, "Bu konuda cezanın gelebilmesi için bir Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var bunlarla ilgili de değerlendirilme yapılması gerekir" dedi