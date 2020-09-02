02 Eylül 2020 Çarşamba 16:03 | Son Güncelleme:
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MHP lideri Bahçeli'den idam açıklaması
Son Dakika Haberleri.. MHP lideri Devlet Bahçeli, idam cezasına ilişkin, "Mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." açıklamasında bulundu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, idam cezasına ilişkin, "Mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." dedi.
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