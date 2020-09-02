Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,385
  • 8,7462
  • 464.865
  • 1084.28
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MHP lideri Bahçeli'den idam açıklaması
02 Eylül 2020 Çarşamba 16:03 | Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'den idam açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den idam açıklaması

Son Dakika Haberleri.. MHP lideri Devlet Bahçeli, idam cezasına ilişkin, "Mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." açıklamasında bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, idam cezasına ilişkin, "Mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Trump'tan şaşırtan aşı kararı: ABD aşı birliğine katılmayacak
Alman ordusuna Türk imzası: Rakiplerimiz bize denk değil
Fener bir transferi daha bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor
İlk Bilecikli insan bulundu! 8 bin 500 yıllık iskeletin DNA'sı incelenecek
Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu albay oldu
Koronavirüse rağmen yapılan sokak düğünü, savaş alanına döndü

Koronavirüse rağmen yapılan sokak düğünü, savaş alanına döndü

A101 3 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 3 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var?

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanları

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanları 2020 açıklandı mı?