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  3. Gorili taklit eden karga sosyal medyada fenomen oldu

Gorili taklit eden karga sosyal medyada fenomen oldu

Gorili taklit eden karga sosyal medyada fenomen oldu

Kanatlarını yere dayayan ve onlara yaslanarak duran bir karganın görüntülendiği video, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Japonya'nın Nagoya kentinde Twitter kullanıcısı uzaktan gorile benzeyen bir canlı gördü. Ancak gorilin daha sonra karga olduğunu fark edince telefonuyla o anları kaydetti.

Kanatlarının üzerinde duran karganın videosu kısa sürede 100 binden fazla paylaşım, 250 bin beğeni ve 10 milyon görüntüleme aldı.

Videoyu paylaşan Keita Simpson Newsweek'e, yaptığı açıklamada ilk başta kargadan korktuğunu, ancak davranışlarını gözlemledikten sonra canlıyı çok güzel bulduğunu belirtti. 

Washington Üniversitesi'nden Kaeli Swift ise büyük gagalı karganın Asya'ya özgü bir tür olduğunu açıkladı. 

Swift, "Bu tür, bacaklarını pek aramıyor ve kanatlarıyla kendisini kaldırıyor" dedi. 

Karganın güneşlendiğini ekleyen Swift "Bu canlılar güneşlendiğinde kanatlarını kaldırır ve bacakları tüylerinin arasında gizli kalır" şeklinde konuştu. Ayrıca karganın bedenini sıcak havalardan korumak için bu şekilde durduğunu ifade etti. 

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