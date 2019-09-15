Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dilencinin üzerinden çıktı! Ekipler şaşkına döndü

Dilencinin üzerinden çıktı! Ekipler şaşkına döndü

Dilencinin üzerinden çıktı! Ekipler şaşkına döndü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Odunluk Mahallesi'nde bir kişinin özel hastane önünde sürekli dilendiği ihbarını aldı. Bunun üzerine hareket geçen zabıta ve polis ekipleri, A.H'yi (63) yakalayarak Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne götürdü. A.H'nin üzerinden dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 16 bin 112 lira, yabancı ülkelere ait 6 metal para, çok sayıda bıçak ve tornavida çıktı. Paralar ile bıçak ve tornavidaya el konuldu. Dilenciye ise idari para cezası uygulandı.



AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslıhan'dan sorulara yanıt yok
Songül Öden kime mesaj verdi?
'Kadınlar birbirine karşı acımasız'
21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
<p>Alanya ilçesinde 33 yıldır faaliyet gösteren otel zinciri, tesislerinden birinde hizmete sunduğu

Bu Otelde Kırıp Dökmek Serbest!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da hafta sonu gezilebilecek en iyi 17 yer!

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti