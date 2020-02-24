Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? İşte corona virüs son dakika gelişmeleri

Corona virüs can almaya devam ediyor. Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? sorusu gündemin korkuyla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Tüm dünyayı alarma geçiren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de ve dünyada corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Son olarak İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşanan vaka sayısı 47, ölüm sayısı ise 12 oldu. Türkiye, İran sınırının geçici olarak kapattı. İşte son dakika gelişmeleri..

CORONA VİRÜSTE ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 600'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 23.386'a yükseldi. Öte yandan virüsten kurtulanların tekrar hastalığa yakalanması tedirginliğin sürmesine sebep oluyor.

Salgında Çin ana karasında 2 bin 377, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti. Son olarak komşu İran'da 12 kişi corona virüs yüzünden yaşamını yitirdi.

"Japonya 739, Güney Kore 433, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 12, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."

CORONAVİRÜS İKİ ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Bahreyn, ülkedeki ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğu açıklandı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre, corona virüs Afganistan'a da sıçradı...

İRAN'DA CORONA VİRÜS SAYISI ARTIYOR

İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşanan vaka sayısı 47, ölüm sayısı ise 12 olarak açıklandı.

LÜKS YOLCU GEMİLERİNDE SON DURUM

Virüs, hastalığın ortaya çıktığı kesinleşen iki lüks yolcu gemisi yoluyla Çin dışındaki ülkelere de yayıldı. Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alındı. Karantina sürecinde gemide bulunan 3700 yolcu ve mürettebattan 450'sinde hastalık ortaya çıktı.

Bugün Güney Kore de Çin'deki vatandaşlarını tahliye eden ülkelere katılıyor. Daha önce Kanada, ABD, Avustralya, Türkiye, İngiltere, İsrail gibi bir çok ülke yolcularını Çin'den tahliye etmişti.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI"

İspanyol hükümeti ve Katalonya yerel yönetimi temsilcileri ile Dünya GSM Birliği (GSMA) yetkilileri, MWC'nin Barselona'da yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, etkinliğin iptali veya başka bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunmadığını kaydetti.

MWC'nin organizatörü GSMA, koronavirüs salgınına karşı geçen hafta bazı tedbirler açıkladı. Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin Barselona'daki fuar alanına alınmayacağını bildiren GSMA, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurmuştu.

GÜNEY KORE'DEN SEYAHAT UYARISI

Güney Kore, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin ana karası dışında Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

İLK AŞI 18 AYDA ÇIKABİLİR

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı. Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

İTALYA'DA İLK ÖLÜM

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Padavo kentinde koronavirüs testlerinden geçirilen ve sonuçları bugün kesinleşen 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde öldüğünü açıkladı. Zaia, hastayı başka bir hastaneye sevk etmeyi düşündüklerini ancak buna zamanın yetmediğini de ifade etti.

Az önce gelen son dakika haberiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız." dedi.

İTALYA'DA MAÇLAR ERTELENİYOR

İtalyan futbolu, korona virüsü nedeniyle büyük bir tehlike altında. Ülkede 24 saat içerisinde efekte insan sayısı 17 oldu. Dünyada 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsünden İtalya futbolu da olumsuz etkileniyor.

Şu ana kadar 42 amatör maçın ertelendiği İtalya'da, yarı profesyonel lig olan Serie D'de de tüm maçlar ertelendi. Bu sabah Serie C'de oynanması planlanan Piacenze - Sambenedettese maçı da virüs nedeniyle başka bir zamana tehir edildi.

Serie B'de Ascoli - Cremonese maçı da yerel otoriteler tarafından virüs nedeniyle ertelendi. Yine Serie B'de oynanması planlanan Pisa - Venezia maçının ertelenmesi gündemde...



TÜRKİYE'DEN CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ...

CORONAVİRÜS TEDAVİSİ TÜRKİYE'DEN ÇIKABİLİR

Uzun yıllar farmakoloji alanında yurt dışında çalışmalarını sürdüren ve Nobel ödüllü bilim insanları Sir John Vane ile Sir Martin Evans ile çalışma imkanı da bulan Prof. Dr. Benter, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve sonunda sınırlarımıza kadar dayanan koronavirüs (Covid-19) salgınına, 90'lı yıllarda hipertansiyon ve diyabet hastalarında kalp damar problemlerinin tedavisi üzerinde çalışırken buldukları bir mekanizmanın çare olabileceğini söyledi.

TÜRKİYE CORONAVİRÜS NEDENİYLE İRAN SINIRINI KAPATTI

Türkiye, İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından sınırını kapattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van devlet hastanesinde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi bildiğiniz üzere gözlem altındaydı. Onların sonuçları da Corona virüs açısından negatif çıktı" ifadesini kullandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün itibariyle İran’da yaşanan vaka sayısı 43, ölüm sayısı ise 8 olarak belirlenmiştir. İran ile 3 adet kara hudut kapımız mevcut biliyorsunuz. Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy, Hakkari-Esendere buna ilaveten Iğdır’dan özerk Nahçivan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısı da mevcut.

Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bilim kurulumuzun tavsiyesi kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran’daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuz ile sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve diğer ilgili bakanlıklarımız ile koordinasyon halindeyiz. İçişleri Bakanlığımız İller İdaresi tarafından İran sınırıyla ilgili kararlar tüm valiliklere bildirilmiş oldu.

Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran’dan ülkemize yapılacak kara ve demir yolu geçişleri bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.

Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durduruldu yani İran’dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu."

RİZE'DE CORONA VİRÜS PANİĞİ

Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.

Durum ile ilgili son dakika açıklamaında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." şeklinde açıklamada bulundu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.