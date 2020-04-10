Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler az olduğu için, milletimizin telaşı var. Ben bunu normal karşılıyorum. Bu telaşa gerek yok. Kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecek. Pazar gününden itibaren devam edecek bir yasak da yok."
İçişleri Bakanı Soylu: "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir."
Soylu: "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler."
Soylu: "Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum."
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız