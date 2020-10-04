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04 Ekim 2020 Pazar 15:46 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesindeki kritik öneme sahip Cebrail kentini Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesindeki kritik öneme sahip Cebrail kentini Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusunun Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardığı açıklandı.

Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesindeki Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan'ın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.

ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aliyev, "Karabağ Azerbaycan'ındır" mesajını verdi.

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