15 Temmuz şiirleri! Kısa, uzun, duygusal 15 Temmuz şiirleri!

15 Temmuz şiirleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve internette aranıyor. Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün üçüncü yıl dönümü. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkinlikler düzenlenecek ve şehit olan vatandaşlar, polisler ve askerler anılacak. Vatandaşlar ise, bu günü hatırlamak ve duygularını paylaşmak için kısa, uzun, duygusal 15 Temmuz şiirlerini araştırıyor. Bizler de sizin için 15 Temmuz şiirlerini derledik..

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

ne düşman kalır ne de şeytan

sen bir dua et hele

işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman



15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

15 TEMMUZ DESTANI

Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük

Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden

Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük,

Yürüdük sala vakti karadan ve denizden

Karanlığın kalbine aşikare yürüdük

Nurullah Genç

MİLLETE BAKIN HELE!

Türk'e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.

Cihat emrini alan millete bakın hele!

Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,

Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!

Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,

Aslan misali dalan millete bakın hele!

Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.

Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.

Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;

Öz benliğini bulan millete bakın hele!

Aksakallı emretti; ölüme selam durdu

Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.

İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu

Cennette karar kılan millete bakın hele!

Kamyonuyla Şerife Bacı'm bir Nene Hatun.

Gelin de Safiye'yi, elinizdeyse, tutun.

Küçük dillerinizi Türkan Ana'yla yutun.

Gülerek şehit olan millete bakın hele!

F-16'ya yandı Hicabi'nin samanı;

Semalara yükseldi kör edici dumanı.

Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.

Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,

Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,

Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,

Koşup meydana dolan millete bakın hele!

Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,

Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.

"Tekbir!", "Allahuekber!" diyen gür sedaları

Semalardan duyulan millete bakın hele!

Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,

Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.

Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola

Allah için koyulan millete bakın hele!

Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,

İşgal heveslerini kahramanca göçerten,

Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,

Haine korku salan millete bakın hele!

Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

Mücella Pakdemir

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

ÖMER HALİSDEMİR'E AĞIT

(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)

Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk

Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı

Sen yine sevdandan vazgeçme

Bilirsin sevda büyütür insanı.

Hayallerinden vazgeçme çocuk

Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken

Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan

Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay

Ve yanında saf tutan nice Alperen .

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.

Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin

Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin

Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,

Kut'ül Amare serdarı Süleyman Askeri

O mübarek sultan Hüdavendigar gibi

Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk

Her devirde doğan güne kargış okuyup,

Gönülleri bulandıran bir meczup.

Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit

Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.

Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk

Sen uyanık kal, sen hatırla

Ardından iki yüz kırk şehit

Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.

Sizler uyumadınız ve bizler uyandık

Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.

Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk

Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı

Bir ulu çınara dönüşüverirsin

Delice kavrar köklerin toprağı

Ne esen bora koparır,

Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.

Bak medh ü senalar okunuyor çocuk

Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,

Sancağı Ebu Turab tutuyor

En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.

En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.

Ölümsüzlük gelip ilişir yakana

Türk milleti saf saf olur ardında

En körpe yürekler emrini bekler

Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

Ne de boz bulanık akan nehirler..

SELAM OLSUN

Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara

Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara

Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara

Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara

Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara

Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara

Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara

Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara

Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara

Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara

Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara

Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara

Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara

Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara

Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara

Cuma YAT