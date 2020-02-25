Reel kesimin güveni şubatta 2.8 puan arttı

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 106,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

KAPASİTE ARTIYOR



Öte yandan imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0.5 puan artarak yüzde 76 seviyesine yükseldi.