Fed faiz kararı Aralık 2020 gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Fed bugün yılın son faiz kararını açıklayacak. Fed, geçtiğimiz ay (Kasım) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Peki, Fed kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı Aralık 2020 nedir?

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Fed toplantılarının ardından faiz kararı bugün belli olacak.

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Weidensteiner, "Fed, varlık alımları üzerindeki sözlü yönlendirmesini güçlendirebilir." dedi.

Weidensteiner, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fed'in toplantıda yeni bir önlem açıklanmasının beklenmediğini ifade etti.

Fed'in aylık 120 milyar dolar tutarındaki varlık alımına devam edeceği öngörüsünde bulunan Weidenstainer, bankanın yarınki toplantısında varlık alımları üzerindeki sözlü yönlendirmesini güçlendirebileceğini belirtti.

Weidensteiner, ABD ekonomisinin zor bir kışla karşı karşıya olduğunu aktardı. Vaka sayılarındaki artışın büyümeyi yavaşlattığını ve iş piyasası üzerindeki iyileşmenin yavaşladığını dile getiren Weidensteiner ancak Fed'in buna varlık alımlarını artırarak cevap vermeyeceği öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

KASIM AYI FED FAİZ KARARI NEDİR?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenerek böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarının destekleneceği aktarıldı.

Kovid-19 salgınının ABD ve dünya çapında muazzam ekonomik zorluklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedildi.