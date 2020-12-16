Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Aralık ayı faiz kararı heyecanla bekleniyor. 2020'nin son Merkez Bankası toplantısı bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Para Politikası Kurulu toplantısının faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın son PPK toplantısı Aralık ayının son perşembe gününe denk geliyor. PPK toplantısında yeni Faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. TCMB toplantısı 24 Aralık saat 10.00 itibariyle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınan kararlar aynı gün saat 14.00’de kamuoyu ile paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI'NIN SON FAİZ KARARI NASILDI?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Kasım’da yapıldı. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklandı. Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 15 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi.

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TCMB önceki iki toplantısında da sürpriz kararlarla Eylül ayında değişiklik beklenmemesine rağmen faizi 200 baz puan artırmış, Ekim toplantısında artış beklentisine rağmen değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %12,47, 12 ay sonrası için %10,77 ve 24 ay sonrası için %9,20 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %12,1, 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,89 olarak açıkladı.TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.