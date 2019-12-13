Faizler 1 yılda yarıya indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son toplantısını yaptı va politika faizini beklentilere paralel olarak 200 baz puan düşürerek yüzde 14’ten yüzde 12’ye çekti. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında dün toplanan PPK’nın, politika faizinin yüzde 12’ye indirilmesine karar verdiği bildirildi.

ENFLASYON VURGUSU

Merkez Bankası temmuz, eylül ve ekim toplantılarında politika faizini toplam 1000 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 14’e çekmişti. Bu son indirimle birlikte Murat Uysal başkanlığında yapılan indirim miktarı 1200 baz puana ulaştı. Duyuruda, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü ifade edilen duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmekte olduğu bildirildi.

2020’DE 12 TOPLANTI

TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği ifade edilen duyuruda, “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir” denildi. Bu yıl 8 PPK toplantısı yapan Merkez Bankası, 2020 yılında bu sayıyı 12’ye çıkaracak.

İŞ DÜNYASI MEMNUN: KREDİLERE YANSIYACAK

İş dünyası faiz indirimini oldukça olumlu karşıladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “TCMB’nin 200 baz puanla süren faiz indirim serisi, 2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buz kıran gemisi vazifesi görecek. Bu indirimle finansmanda tek hanelere biraz daha yaklaştık” ifadelerini kullandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, “Faiz indirimleri, hem yatırımlara hem de istihdama önemli derecede katkı sağlayacak ve büyüme patikasına geri dönen ülkemize daha fazla ivme kazandıracaktır. Merkez Bankası’nın piyasa gerçeklerini gözeten bu tavrını destekliyoruz” diye konuştu.

HER VERİ DURUŞU ETKİLEYECEK

Açıklamada, ayrıca şöyle denildi: “Her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”