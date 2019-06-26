Dolar ne kadar oldu? 26 Haziran canlı güncel dolar fiyatları!

Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından aranıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Dolar/TL sabah saatlerinde 5,81 seviyesinin altında hareket ediyor. Dolar fiyatları ile ilgili tüm gelişmeleri canlı takip olarak haberimizden takip edebilirsiniz.