Dolar ne kadar oldu? 26 Haziran canlı güncel dolar fiyatları!
Dolar ne kadar oldu? günün merak edilen konularından biri oldu. Dolar yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Dolar fiyatı bugüne de dünün kapanış rakamı ile başladı.
Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından aranıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Dolar/TL sabah saatlerinde 5,81 seviyesinin altında hareket ediyor. Dolar fiyatları ile ilgili tüm gelişmeleri canlı takip olarak haberimizden takip edebilirsiniz.