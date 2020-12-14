Alman ekonomisi koronavirüsün olumsuz etkisiyle işçileri tehdit ediyor

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 320 bini geçti. Virüs kaynaklı can kaybı ise toplam 22 bin 171'e ulaştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirlerin vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını söyledi.



TRT Haber'in haberine göre, koronavirüs salgını Alman ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor.

Salgının Almanya'daki ekonomik sonuçları, zaten dezavantajlı olan nüfus gruplarını diğerlerinden daha fazla vurdu.

Geçici işçiler, mini işçiler, Hartz IV alıcıları ve emekliler sınırlı fonlarla geçim sağlamaya çalışıyor.



Almanya'da uygulanan tedbirlerin dışında;

-En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

-Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

-Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.

-Noel Bayramı'nın kutlandığı 24-26 Aralık arasında en fazla 4 yakın akraba daha eve davet edilebilecek.

-Yılbaşında kamusal alanda toplanma yasağı uygulanacak ve yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.

-Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.

-Önlemler 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için 5 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.

Worldometer internet sitesine göre, Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 320 bini geçti. Virüs kaynaklı can kaybı ise toplam 22 bin 171'e ulaştı.