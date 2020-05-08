Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak

Beyaz Saray'da Teksas Valisi Greg Abbott ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, yaverlerinden birinin koronavirüse yakalandığının anımsatılması üzerine Trump, "Bu kişi ile çok yakın temasta değildim. Dün ve bugün test oldum ikisi de negatifti." dedi.

Trump, kendisi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in haftada bir yerine her gün test yaptıracağının altını çizdi.

"FLYNN SUÇSUZ BİR ADAMDI"



Adalet Bakanlığının, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik Rusya Soruşturması kapsamındaki davayı düşürmesine ilişkin Trump, "Flynn suçsuz bir adamdı. Onun adına çok mutluyum. O büyük bir savaşçı." dedi.

Trump, Rusya soruşturması konusunda Obama yönetimine yüklenerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Flynn, Obama yönetimi tarafından, bir başkanı devirmek için hedef alındı. Onların yaptığı tam bir rezillikti. Bunun bedeli ağır olmalı. Ülkemiz tarihinde hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu vatana ihanet."

GAZETECİLERİN PULİTZER ÖDÜLÜNÜN GERİ ALINMASINI İSTEDİ



Rusya soruşturması kapsamında yazdıkları bazı haberler nedeniyle bazı gazetecilerin Pulitzer ödülü aldığını ve bu ödülün geri çekilmesi gerektiğini kaydeden Trump, "Bunlar gazeteci değil, bunlar hırsız." dedi.

Trump, Rusya'nın önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, Rusya soruşturmasının iki ülke arasındaki ilişkileri de zora soktuğunun altını çizdi.

Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünün altını çizen Trump, Rusya'ya solunum cihazı yardımında bulunacaklarını kaydetti.

TRUMP, SEYAHAT YASAĞINI KALDIRACAK



ABD'nin en uygun zamanda normale dönmesini istediğini kaydeden Trump, "Bu veba geçtiğinde, uluslararası seyahat yasağını da kaldıracağım." diye konuştu.

Trump, korona virüsün bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin, "Bir şeyler oldu. Ya büyük bir hata yaptılar. Belki de birisi aptaldı ve beceriksizce davrandı. Çin yapması gerekeni yapmadı. Bu çok kötü." dedi.

TRUMP, SUUDİ ARABİSTAN SORUSUNU YANITLAMAKTAN KAÇINDI



Trump'a, ABD'nin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile diğer bazı silahları geri çekeceği iddiaları da soruldu.

Bu konuda kesin bir yorumda bulunmak istemediğini kaydeden Trump, "Ama bir şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Orta Doğu'da ve başka bölgelerde birçok adım atıyoruz." yorumunda bulundu.

Dünyadaki en güçlü orduya sahip olduklarını belirten Trump, "Çok varlıkları hiçbir karşılık almadan koruyorduk. Bu ülkelerin bize yardım etmesini istedik." diye konuştu.

SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARINI SAVUNDU



Trump, ABD'nin Suriye'de dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki askerlerini geri çektiğini hatırlatarak, şunları dedi:

"Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk ve burada binlerce askerimiz vardı. Türkiye de Suriye de büyük ülkeler. Burada niye bizim askerimiz olsun dedim. İki ülkenin birbirine düşmanlığı vardı, yaklaşık 1 yıl önce geri çektik. Onlar binlerce yıldır savaşıyordu."

Suriye'de petrolü korumak için bir grup asker bıraktıklarını kaydeden Trump, virüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının çakılmasına işaret ederek, "Petrolü korumak iki ay öncesine kadar iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.