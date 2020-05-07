Salgının vurduğu ABD'de yangın faciası! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Panhandle bölgesinde bu sabah çıkan yangın kısa sürede kontrolden çıkarken, bölgeden geçen yollar ulaşıma kapatıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Florida Tarım Komiseri Nikki Fried yaptığı yazılı açıklamada, 1600 civarında bölge sakininin tahliye edildiği ve en az 33 evin hasar gördüğü yangının henüz yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini duyurdu.