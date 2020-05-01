Suriye'de ipler gerildi: Karanlık iş adamı Mahluf, Esed rejimine karşı çıktı

Suriye rejiminin en büyük oligarkı Rami Mahluf, Beşşar Esed rejiminin kendisinden istediği vergilere tepki gösterdi.

Uzun yıllar Esed rejiminin en önemli iş adamı olarak bilinen Mahluf üzerindeki baskılar artıyor.

Mahluf, sosyal medya platformu Youtube'da paylaştığı videoda, Suriye'nin iki GSM şirketi Syriatel ve MTN'ye yönelik mali denetimlerde haksızlık yapıldığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

Rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Mahluf, şirketlerine giderek artan ve sonu gelmeyen vergi yükleri çıkartıldığını anlattı.

Mahluf, videoda, "Devlet (tahsilat) emri verdi. İtiraz etmeden yapacağız. Tabii öyle bir alacak varsa. (Benden) Sözleşmelerde geçenlerden farklı rakamlar isteniyor. Dava edebilir miyiz? Kesinlikle edebiliriz." diye konuştu.

Devlet kurumlarının kararlarını itiraz etmeden yerine getirmek zorunda kaldığını belirten Mahluf, kendisinden şirketleri tasarrufa geçirip daha yüksek vergiler ödemesinin istendiğini söyledi.

Rejimin karanlık iş adamı Mahluf, kendisinden istenen vergiler konusunda Esed'in yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

Mahluf, devreye girmesi için Esed'e seslenerek emirlerinin yetkililer tarafından farklı uygulandığını savundu.

Rami Mahluf kimdir ?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.

Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el koyuldu.