Suriye'nin iki GSM şirketi Syriatel ve MTN'ye yönelik mali denetimlerde haksızlık yapıldığını savunarak 4 gün önce video paylaşan Rami Mahluf, açıklamalarını sürdürüyor.

Mahluf, sosyal medyadan paylaştığı yeni videoda, kendi desteklediği kurumlar tarafından baskıya uğradığını ve şirket yöneticilerinin alıkonulduğunu anlattı.

Aynı zamanda rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Mahluf, kendisinden itiraz etmeksizin şirketlerinden uzak durmasının istendiğini belirtti.

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"Güvenlik bürokrasisi, Esed yanlılarının özgürlüğünü ihlal etmeye başladı. Şirketlerimden feragat etmem istendi. Ben de feragat etmeyeceğim." diyen Mahluf'un önceki açıklamalarına göre söylemini sertleştirmesi dikkati çekti.

Mahluf, "Kimse bunu bekler miydi? Savaşta şirketlerim, güvenlik güçlerinin en büyük finansörü ve destekçisiydi. Kararlar, katlanılamaz, tahammül edilemez, iğrenç ve tehlikeli." dedi.

Mahluf'un nerede bulunduğu bilinmezken, son açıklamasında özellikle güvenlik yapılanmasını hedef alması, bu yapının başındaki isim olan Ali Memluk'la arasında büyük bir çekişmenin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Ali Memluk son dönemde İran'la yakınlaşmaya başlamıştı.

RAMİ MAHLUF KİMDİR?



Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.



İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.



Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.



Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

AA