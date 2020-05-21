Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8006
  • 7,4714
  • 379.369
  • 102782
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Libya ordusu, Esabia beldesini de darbeci Hafter milislerinden kurtardı
21 Mayıs 2020 Perşembe 15:51 | Son Güncelleme:

Libya ordusu, Esabia beldesini de darbeci Hafter milislerinden kurtardı

Libya ordusu, Esabia beldesini de darbeci Hafter milislerinden kurtardı

Libya ordusu, başkentin güneyindeki Esabia beldesini Hafter milislerinden kurtardığını açıkladı.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin başkentin güneyindeki Esabia beldesinin tamamında kontrolü sağladığını duyurdu.

Kununu, hava kuvvetlerinin "kaçan Hafter milislerinin takibi için belde çevresinde keşif ve devriye uçuşları" gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gün içinde ordu birliklerinin Esabia beldesinin çevresindeki Cendube bölgesini kontrol altına aldığı ve Hafter milislerinin işgalindeki beldenin merkezine doğru ilerlediği bildirilmişti.

Başkent Trablus'un güneyinde yer alan 27 bin nüfusa sahip Esabia, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi, aralarındaki istişareler neticesinde kabilelerin Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını ilan etmişti. Kentte bulunan Hafter milisleri buradan ayrılmayı reddederek Libya ordusuyla çatışmaya girmişti.

Esabia kenti girişinde Hafter milislerine destek olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracıyla dün düzenlenen saldırıda 2 Libya askeri yaralanmıştı.


Türkiye'den son uyarı: Meşru hedef telakki ederiz
Bakan Albayrak'tan önemli açıklama... ‘Etkisi daha az olacak‘
Libya Müftüsü'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür! 'Türkiye tüm ülkelerden önce gelir'
Türkiye'de ilk kez üretildi! Koronavirüs tedavisinde kullanılacak
Reklam
Isırılan kediye polis şefkati

Isırılan kediye polis şefkati

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın yaşayan en büyük canlıları

Muğla'da orman yangını