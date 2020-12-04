Küresel silahlanma yarışında son durum: Çin ve Rusya askeri teknolojide ABD'yi geçecek mi?

Güney Çin Denizi, silahlanma yarışında küresel oyunculara yeni bir alan açarken çok kutuplu sistemde de alternatif adımların zeminini hazırlıyor. Başta ABD, Çin ve Rusya öncülüğünde her geçen gün daha da artan silahlanmanın nelere yol açacağı ve nereye varacağı konusu ise muallakta. Pekin ve Moskova yönetimlerinin ABD'nin askeri gücüyle rekabet edebilmek için yeni teknolojiler ve taktikler geliştirdiği de biliniyor.

Aksam.com.tr'den Ömer Faruk Aktaş'a konuşan Savunma Analisti Hakan Kılıç, Güney Çin Denizi merkezli küresel silahlanma yarışını değerlendirdi.

Kılıç, "Çin ve Rusya, askeri teknolojide ABD'yi geçecek mi? Hangi kuvvetler, silahlar öne çıkıyor?" sorusuna, "Aslında bu soruyu Çin, ABD ve Rusya’yı geçecek mi veya Rusya’nın ABD ve Çin’e yetişme şansı var mı diye sormak lazım" diyerek, Çin ve Rusya'ya dikkat çekti.

"RUSYA ABD'NİN FERSAH FERSAH GERİSİNDE"

Savunma Analisti Kılıç, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması ve Soğuk Savaş’ın bir süreliğine sona ermesi ile konvansiyonel gücünü ABD ve Çin’e göre önemli ölçüde yitiren Rusya'nın, son yıllarda Soğuk Savaş’ın yeniden zuhur etmesi ile silah üretimi ve teknolojilerine yeniden önemli miktarda yatırım yapsa da hala daha konvansiyonel silah sistemleri açısından güçlü bir tehdit olmadığının altını çizdi.

Ordular açısından değerlendirildiğinde mevcut ve yedek asker sayısı itibari ile kimsenin Çin’e rakip olamayacağını vurgulayan Kılıç, Rusya’nın ordu mevcudu ve kara gücü bakımından ABD’yi dengeleyecek güce sahip olmasına rağmen, hava ve deniz kuvvetleri açısından ABD’nin fersah fersah gerisinde bulunduğunu ifade etti.

"RUSYA'NIN GELECEK 20-30 YILDA ABD'Yİ YAKALAMASI ZOR"

Rus ordusuna ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Kılıç, "Dolayısı ile şu an ve geleceğe yönelik planlamalara, son yapılan SU-57, Oniks SİHA gibi yüksek havacılık teknolojilerine veya savaş gemi projelerine baktığımızda Rusya’nın gelecek 20-30 yılda da ABD’yi teknolojik ve konvansiyonel silah sistemleri açısından yakalaması zor görülüyor." dedi.

Savunma Analisti Hakan Kılıç

NÜKLEER DEHŞET DENGESİ

"Açıkçası HGV ve diğer hipersonik füzeler, seyir füzeleri, balistik füzeler, tank ve denizaltı teknolojisi gibi birkaç dal haricinde daha onlarca silah sistemi içinde Rusya’nın rekabet edebilecek bir teknolojisi yok." diyen Kılıç, "O zaman denge nasıl sağlanıyor diye soracak olursak, ABD-Rusya arasındaki denge şu an “Nükleer dehşet dengesi” denen tamamen nükleer silahlara dayanıyor." açıklamasında bulundu.

Rusya'nın hala daha ABD’yi caydıracak kadar güçlü bir nükleer güç olduğunu vurgulayan Kılıç, "Yani ABD’yi dengeleyecek kadar nükleer güce sahip zaten adı üstünde “denge”. Dolayısı ile Rusya Kinzhal (Hipersonik füze şeklinde lanse edilse de havadan bırakılan balistik füze), nükleer güçlü sınırsız menzilli torpido/insanız denizaltı, Avangard HGV vb. çoğunluğu nükleer silah taşıyan ve yüksek teknoloji içeren yeni silahlarla bu dengeyi korumaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın hava ve deniz gücü olarak ipin ucunu kaçırdığının farkında olduğunu belirten Kılıç, konvansiyonel silah teknolojileri açısından bırakın ABD, Çin’in bile çok yakında gerisinde kalacağını ifade etti.

DOĞALGAZA BAĞLI EKONOMİ REKABET EDEMEZ

Savunma Analisti Kılıç, Rusya'nın bu seviyede olmasını da, Rus tembelliği veya teknoloji geliştirememeleri gibi özelliklerden kaynaklanmadığını tamamen ekonomik durumun, ARGE ve üretime yansıması olarak vurguladı.

Nihayetinde Rusya’nın Çin ve ABD gibi bir ekonomisi olmadıkça bunu başarmasının mümkün olmadığını açıklayan Kılıç, gelecekte doğalgaz bağlı ekonomisiyle bu iki ülkeye yetişmesinin çok zor olduğunu belirtti.

"ÇİN DONANMASI ABD DONANMASINI SAYISAL OLARAK GEÇECEK"

Küresel silahlanma yarışının en dikkat çekici oyuncularından biri olarak Çin ön plana çıkıyor. Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilim bölgede yeni denklemlerinde kurulmasına zemin hazırladı.

Bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Diğer yandan deniz sistemleri uzmanlarının söylediğine göre 20 yıllık ABD ve Çin askeri gemi inşa planları incelendiğinde 20 yıl içinde uçak gemisi sayısı hariç Çin donanmasının ABD donanmasını sayısal olarak geçeceği söylenmekte." dedi.

Çin'in nükleer güç olarak Rusya’nın gerisinde olsa bile konvansiyonel güç olarak ABD ile rekabet edebilecek ve Rusya’nın önü geçtiğini vurgulayan Kılıç, Çin'in tek eksiğinin, J-20’yi üretmiş olmasına rağmen hala daha askeri havacılık açısından ABD ve Rusya seviyesine gelememiş olmasını ifade etti. Kılıç, ancak kısa zamanda Rusya’nın önünde iki numaraya yerleşeceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

"ÇİN ÇOK KUTUPLU DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE ADAY"

"Özellikle insansız sistemlerde büyük bir yatırım içinde olan Çin’in en büyük avantajı ise INF Antlaşması sırasında ABD-Rusya 500-5500 km arası seyir ve balistik füzeleri üretemezken, antlaşmaya dahil olmayan Çin’in bu menzildeki füzelerin cenneti haline gelmesi." diyen Kılıç, "Çok büyük ekonomisi ve insan gücü ile doğru bilim ve teknoloji politikaları yürüten Çin siyasi ve askeri etki alanlarını artırarak şu an çok kutuplu olan dünyayı gelecekte Soğuk Savaş yılları gibi iki kutuplu hale getirmeye aday." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-ÇİN REKABETİNDE RUSYA'NIN TAVRI NEDİR?

Güney Çin Denizi'nin dünya ticaret akışının yüzde 40’dan fazlasının geçtiği deniz olarak şu an dünyanın en stratejik deniz yolu olduğunu vurgulayan Savunma Analisti Kılıç, ondan fazla ülkenin kıyısı bulunduğu Güney Çin Denizi'ne Pekin yönetiminin suni adalar yaparak ülkelerin hakkına tecavüz ettiğini ve bu durumun büyük rahatsızlık konusu olduğunu ifade etti.

Kılıç, Güney Çin Denizleri’nde ABD dahil Çin’e kafa tutacak kimsenin olmadığını işaret ederek, "En yakın ABD hava üssünü Pasifik’teki Marshall adaları olduğunu düşündüğümüzde bu imkansız. Diğer yandan bu denize kıyısı olmayan Rusya, Çin ile arasında çeşitli sorunlar olsa da söz konusu olan ABD olunca “düşmanımım düşmanı dostumdur” mantığı ile Çin tarafında." açıklamasında bulundu.

"ÇİN RUSYA'NIN DA ÇIKARLARINI TEHDİT EDECEK BOYUTA GELECEK"

Küresel siyaset dengesinin de değişim arefesinde olduğu bu dönem Kuşak ve Yol Projesi ile daha da şekillenecek. Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşmanın da bir sınırı olduğunu ifade eden Kılıç, "Ancak Çin’in Ortadoğu savunma ve ticaret politikası yani “Kuşak ve Yol Projesi” Ortadoğu’da hayata geçmeye devam ettikçe ve Türkiye üzerinden balkanlara kadar ekonomik olarak (buna Ortadoğu’daki SİHA’lar gibi silah satışları dahil) yayıldıkça sadece ABD çıkarlarını değil, çok kısa zamanda Rusya’nın Ortadoğu’daki çıkarlarını da tehdit edecek boyuta gelecek." dedi.

"GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE ABD BAYRAK GÖSTERMEKTEN İLERİYE GEDEMEYECEK"

"ABD’nin Ortadoğu petrollerinin hamisi olduğu günler sayılı olabilir." değerlendirmesinde bulunan Kılıç, "En azından Çin gibi zoraki bir ortakla etki alanlarını paylaşmak zorunda kalabilir.Güney Çin Denizi açısından ise uzak geleceği bilemeyiz ama yakın gelecekte, ABD’nin bayrak göstermekten daha ileri gidemeyeceği bir deniz olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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