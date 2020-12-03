TSK'dan Libya ordusuna destek: Çok namlulu roketatar eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verdiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimi verildi." bilgisi paylaşıldı.