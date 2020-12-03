03 Aralık 2020 Perşembe 16:37 | Son Güncelleme:
TSK'dan Libya ordusuna destek: Çok namlulu roketatar eğitimi verildi
AA
Libya'da meşru hükümetin Türkiye tarafından desteklenmesinin ardından Libya ordusunun yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verdiğini bildirdi.
AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimi verildi." bilgisi paylaşıldı.
Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine Çok Namlulu Roketatar Eğitimleri verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9qMU8Co3H2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2020