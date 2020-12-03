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  • TSK'dan Libya ordusuna destek: Çok namlulu roketatar eğitimi verildi
03 Aralık 2020 Perşembe 16:37 | Son Güncelleme:

TSK'dan Libya ordusuna destek: Çok namlulu roketatar eğitimi verildi

TSK'dan Libya ordusuna destek: Çok namlulu roketatar eğitimi verildi
AA

Libya'da meşru hükümetin Türkiye tarafından desteklenmesinin ardından Libya ordusunun yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verdiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimi verildi." bilgisi paylaşıldı.

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